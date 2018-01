Lojas Cem lideram queda dos juros no comércio O corte de 0,75 ponto porcentual na taxa básica de juros, a Selic, já começa a ter efeitos no comércio. As Lojas Cem, rede especializada em móveis e eletroeletrônicos, pretendem reduzir as taxas de juros mensais ao consumidor em 0,5 ponto porcentual a partir da próxima semana. Hoje a menor taxa da rede é de 1,9% ao mês no plano em 5 prestações. O custo do financiamento mais longo, de 20 vezes, é de 4,9% ao mês. ?Desta vez o corte dos juros básicos foi significativo e a tendência é de a Selic continuar em queda?, afirma o supervisor geral da empresa, Valdemir Colleone. Por isso, a companhia está disposta diminuir o custo financeiro para o consumidor. Segundo ele, se a inadimplência da empresa, hoje em 4,5% dos créditos a receber, fosse menor, a redução dos juros poderia ser ainda maior. De toda forma, uma queda nos juros deverá melhorar as condições renegociação das dívidas em atraso. Alguns bancos já reduziram juro O Banco do Brasil foi o primeiro banco a reduzir suas taxas depois da queda da Selic. A taxa de juro mínima do cheque especial e do cartão de crédito foi reduzida de 2,63% ao mês para 2,60%. E a taxa máxima passou de 8,03% para 7,99% ao mês. Os juros dos empréstimos eletrônicos do BB foram reduzidos de 4,85% para 4,80%. A taxa do crédito direto ao consumidor de quem recebe salários pelo BB caiu de 4,65% para 4,60% ao mês. Hoje a Caixa Econômica Federal (CEF) também anunciou a redução dos juros de algumas das suas linhas de crédito para as empresas.