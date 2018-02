Lojas de desconto atraem multidões nos EUA As lojas de desconto começaram bem a Black Friday, com os produtos vendidos a preços baixos para atrair clientes trazendo multidões para as lojas, enquanto as varejistas de produtos mais caros e algumas lojas de roupas viam tráfego mais lento, mesmo com grandes descontos. A Black Friday é o dia seguinte ao feriado de Ação de Graças, quando as varejistas promovem grandes remarcações nos preços para atrair consumidores. A data abre a temporada de compras de fim de ano e normalmente é o período responsável por uma boa fatia das receitas anuais das varejistas.