Lojas de eletros vendem geradores O racionamento e a eminência de cortes de fornecimento de energia elétrica aumentou a procura por geradores de energia nos últimos meses. Os geradores portáteis e de grande porte agora podem ser encontrados em lojas que vendem eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Porém, deve-se ficar atento à instalação e manutenção dos equipamentos. O gerente de produtos do Ponto Frio, José Marinho Santana Júnior, explica que os clientes de grandes lojas de varejo de eletrônicos estavam procurando por geradores portáteis. "Os clientes que procuram por geradores portáteis vão utilizar os equipamentos como forma de economizar de energia elétrica. Outro motivo da compra do gerador é o receio dos cortes de energia", destaca. Os geradores que estão sendo vendidos no Ponto Frio são da marca francesa SDMO. O consumidor pode encontrar geradores portáteis movidos a gasolina e a diesel que têm potência de 2 mil watts a 10 mil watts. O prazo de entrega dos aparelhos é de cinco dias. Os geradores portáteis são para uso em residências, hospitais, pequenas propriedades e escritórios e custam entre R$ 1.696,00 e R$ 11.662,00. Já os geradores de grande porte são movidos a diesel e têm potência que varia entre 14 quilovolts-ampères (KVA) e 2.500 KVAs. Estes geradores são direcionados a indústrias e os projetos de instalação e tecnologia são definidos pela fábrica da SDMO e podem custar mais de R$ 1 milhão. Marinho alerta aos consumidores que comprarem geradores portáteis que a instalação dos equipamentos deve ser feita por eletricistas ou empresas especializadas. Arapuã e Grupo Pão de Açúcar vendem geradores portáteis Na lojas da Arapuã , no hipermercado Extra e nos supermercados do Grupo Pão de Açúcar estão sendo vendidos os geradores portáteis da marca Coleman. A potência dos equipamentos varia entre de 1850 watts e 12 mil watts. A Coleman possui uma linha de geradores portáteis com motores movidos a gasolina. Em geral, os modelos da Coleman têm uma autonomia de 7 a 8 horas por tanque de gasolina. A capacidade dos tanques varia entre 3,5 e 35 litros. O equipamento de 12 mil watts tem um tanque de 35 litros, por exemplo. Entre os modelos mais vendidos está o Coleman Pulse 1850, com potência de 1850 watts, que custa R$ 1,8 mil. Se considerarmos que a gasolina custa cerca de R$ 1,60 por litro, o gasto do Pulse seria de R$ 5,60 por tanque. O gerador portátil Coleman Vertex 8000, com potência de 9600 watts, custa em média R$ 7 mil e Coleman Progen 300 - potência de 3625 watts - sai por cerca de R$ 2 mil. Para esses últimos, o gasto seria de cerca de R$ 24,00 por tanque. Veja algumas dicas de cuidados de segurança ao comprar um gerador. - O armazenamento do combustível, a instalação e manutenção dos geradores deve ser realizada por profissionais, como eletricistas, técnicos em elétrica ou engenheiros elétricos. - O gerador deve ser instalado em um local adequado para evitar problemas acústicos, poluição e de trepidação. O aparelho precisa ter um lugar adequado projetado para sua instalação. - O consumidor deve comprar geradores de empresas que sigam as normas técnicas de instalação elétrica. Um equipamento de qualidade tem painéis de controles fechados e isolados do motor. O tanque de combustível também deve ficar isolado do motor para evitar faíscas, incêndios e acidentes. - A troca do combustível deve ser realizada por profissionais especializados para evitar graves acidentes. - Os geradores devem passar por revisões mensais para garantir um bom funcionamento elétrico e mecânico do equipamento. Serviço Arapuã - 0800-7045811 Pão de Açúcar - 0800-906767 Ponto Frio - 0800-905500