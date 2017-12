Lojas de shopping abrirão 70 mil vagas temporárias para o Natal O número de empregos temporários criados para o Natal deste ano em lojas de shopping de todo o País poderá chegar a 70 mil. Trata-se de um crescimento de 75% em relação ao número de vagas criadas no ano passado. "Para o comércio, este deve ser o melhor Natal dos últimos três anos", afirma o presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), Nabil Sahyoun. Ele prevê ainda que 40% das vagas de empregos temporários que serão criados no final deste ano surgirão no Estado de São Paulo. "O perfil dos contratados deverá seguir as características de cada loja. O certo é que o comércio busca cada vez mais profissionais inseridos no mundo do cliente", avalia. De acordo com o presidente da Alshop, os empregos temporários poderão resultar em vagas efetivas para 25% destes profissionais. Ele explica, porém, que isso não significa crescimento de 25% no número de vagas nas lojas. "Pode haver troca de profissionais e mesmo substituição de funcionários que se demitem nesta época do ano. De fato, o que acontece é uma readequação dos quadros." Comparado com o movimento registrado em 2003, o presidente da Alshop prevê um crescimento de 15% no volume das vendas nas lojas de shopping no Natal deste ano. "Parte deste crescimento se deve à base fraca de comparação apurada no ano passado. Para se ter uma idéia, o crescimento de 2003 em relação ao ano anterior foi de apenas 1%", informa Sahyoun.