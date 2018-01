Lojas de shoppings poderão abrir amanhã O funcionamento das lojas dos shopping centers de São Paulo durante o feriado de amanhã, em homenagem a Tiradentes, será facultativo. Apenas as áreas de lazer e alimentação funcionarão normalmente. No Shopping Eldorado, em Pinheiros, as lojas poderão ficar abertas entre 14h e 20h. Já as áreas de lazer e alimentação ficarão abertas entre 10h e 22h. Segundo a Assessoria de Imprensa dos shopping West Plaza, Plaza Sul, Shopping Paulista e Higienópolis, as lojas abrirão às 10h, fechando às 23h. Já no Shopping Ibirapuera, as lojas abrirão às 11h e fecharão às 22h. De acordo com a Assessoria de Imprensa da Associação Paulista de Supermercados, o funcionamento das lojas também será facultativo. Já a Assessoria de Imprensa da Secretaria Municipal do Abastecimento (Semab) informou que o funcionamento das feiras livres e sacolões será normal durante no feriado. As farmácias funcionarão em esquema de plantão e os postos de gasolina deverão ter autonomia para funcionar ou não na cidade de São Paulo, como costuma ocorre durante os feriados nacionais.