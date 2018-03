Lojas de SP que recebem com cartão serão fiscalizadas A Secretaria de Estado da Fazenda inicia nesta quinta-feira, dia 8, fiscalização em shopping centers e corredores comerciais de São Paulo. Foram destacados 500 fiscais que vão inspecionar 1,5 mil estabelecimentos durante os próximos 30 dias. Visitarão supermercados, farmácias e drogarias, distribuidoras de materiais de construção e de autopeças, entre outros. A ação vai checar se os pagamentos com cartões de crédito são realizados pelo sistema de emissão do cupom fiscal, obrigatório desde janeiro deste ano. As lojas que faturam mais de R$ 120 mil por ano devem emitir, num mesmo cupom, a nota fiscal e o comprovante de pagamento feito com cartão de crédito ou débito (ECF).