Lojas do McDonald´s terão Internet O McDonald´s e a Globocabo firmaram este mês uma parceria operacional para oferecer o Vírtua, serviço de acesso à Internet em alta velocidade, aos clientes da rede de restaurantes em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. O acordo prevê a realização de testes em um restaurante em cada uma destas cidades. Cada loja contará com dez terminais de computadores para uso dos clientes. Após os testes, o serviço tenderá a ser ampliado em 2001 para um número significativo de restaurantes da rede no País, segundo um comunicado enviado pela companhia à Bovespa. A empresa espera anunciar novas parcerias desse tipo no quarto trimestre. Na área de redes corporativas (ex-Vicom), o parque instalado da Globocabo ao final do terceiro trimestre deste ano cresceu 18%, em relação a igual período de 99. O número de estações próprias (34%) que compõem o parque cresceu 61%, enquanto a quantidade de estações de terceiros (66%) registrou avanço de 4%. De janeiro a setembro deste ano foram vendidas 218 estações, uma alta de 7%.