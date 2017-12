Lojas e financeiras mantêm patamares de juros Um dia depois de o Comitê de Política Monetária (Copom) ter aumentado de 18,25% para 19% ao ano os juros básicos, financeiras, grandes redes de lojas e bancos mantêm, ao menos por enquanto, as taxas de financiamentos ao consumidor. Uma das justificativas dadas pelas instituições financeiras e pelo comércio para não alterar os juros é que o custo de captação do dinheiro no mercado futuro, que é o parâmetro para a formação das taxas ao consumidor, já superava de longe a Selic, antes mesmo de a taxa ter sido alterada para 19% ao ano. Ontem os juros fecharam cotados em 25,57% nos contratos futuros para um ano. "Não vamos mexer nas taxas", afirmou Norival Puglieri, diretor-executivo da Credicerto, promotora de vendas do banco BMC. Ele explica que, por conta das turbulências das duas últimas semanas, a financeira já havia aumentado entre 0,3 e 0,5 ponto porcentual as taxas dos empréstimos, considerando os juros futuros na casa de 24% ao ano. Agora, com o novo reajuste dos juros básicos, as taxas atuais ao consumidor já comportam o aumento do custo de captação. Além disso, pondera ele, a concorrência está acirrada, com retração na demanda quando o custo do empréstimo sobe. Prova disso é que, nos financiamentos para compra de carros, a Credicerto teve queda de 10% neste mês ante o anterior depois de ter subido os juros. O diretor-geral da financeira Exprinter, Leonardo Benvenuto, acrescenta outro fator para manter os juros ao consumidor. "Não vamos fazer nada neste momento porque estamos observando uma favorável reversão na inadimplência a partir da segunda quinzena de junho." Se essa tendência se consolidar, será possível compensar o aumento do custo de captação com o recuo do calote, mantendo os juros para o consumidor. Caso contrário, poderá ter alguma alteração na taxa a partir do mês que vem. A Fininvest e Losango informaram que não têm previsão de alterar taxas, assim como a Casas Bahia e a Lojas Cem. A diretoria do Banco do Brasil se reuniu ontem para avaliar a possibilidade de alterar juros a partir da próxima semana.