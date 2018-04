Lojas estão liquidando coleção outono/inverno A Rua José Paulino, principal pólo confeccionista de São Paulo, está em liqüidação. As baixas vendas de outono/inverno este ano fizeram com que todos os lojistas do Bom Retiro colocassem descontos em suas peças para tentarem desencalhar os estoques. A alternativa que eles encontraram para recuperar parte das vendas perdidas foram as liqüidações em quase todos os artigos. E para isso, lotaram a rua e as portas das lojas com faixas que divulgam descontos de quase 50% para ver se conseguem atrair os clientes. Consumidor só aparece em liqüidações De acordo com o gerente da Malaguetti Jean, Cosmo Antonio Nunes, as vendas de inverno foram péssimas este ano. "Com base em nossos balanços, este ano nós vendemos 60% a menos que o mesmo período do ano passado. E a única maneira de atrairmos os consumidores para tentarmos recuperar uma parte das vendas perdidas são as promoções", explica. Os descontos na Malaguetti chegam a 47% em algumas peças. Uma camisa que até sexta-feira passada custava R$ 15 está por R$ 7,99 esta semana. "Nunca vi meu patrão baixar tanto os preços", comenta Nunes. "Isso comprova que o inverno de 2002 não teve sucesso mesmo." Outra loja que também está com faixa de promoção é a Revue Moda Masculina. Uma malha que custava R$ 50 está na vitrine por R$ 34, um desconto de 32%. "Se eu não colocasse essa liqüidação estaria com o dobro do estoque que ainda estou encalhado", diz o dono da loja, Luíz Flávio Lobel. Segundo ele, as vendas deste ano ficaram bastante abaixo das vendas de 2001. "Cada ano que passa está ficando pior para os comerciantes. E para tentarmos reverter as vendas fracas, a opção é colocar a loja inteira em liqüidação." A gerente da loja Dorinhos, Maria Aparecida Souza, é um pouco mais otimista que outros lojistas, mas mesmo assim, ela afirma que as vendas de inverno não ultrapassaram as do ano passado. "Nossos clientes não deixaram de comprar, mas estão gastando menos que gastavam em 2001. Acho que boa parte está usando as roupas do inverno passado", ressalta. Dia dos Pais não anima lojistas Com base nas baixas vendas de inverno, lojistas do Bom Retiro acreditam em crescimento de no máximo 5% para o Dia dos Pais em relação ao mesmo período de 2001. "Não podemos estar com ótimas expectativas porque o comércio em geral está reclamando", salienta Luíz Flávio da Revue. Para Cosmo Nunes da Malaguetti, as vendas para o Dia dos Pais não devem nem empatar com as de 2001. "Se estamos com um estoque de inverno imenso encalhado, não será em uma semana que tudo vai se acabar. Acho que nem essas liqüidações está nos ajudando nos últimos anos."