Lojas fazem promoção para vender produtos O consumidor tem de economizar e, em alguns casos, desligar aparelhos que consomem muita energia para tentar cumprir a meta de consumo estabelecida pelo governo. Quem pretendia comprar eletrodomésticos adiou os planos e o mercado já sente os reflexos. Segundo balanço referente ao mês de junho deste ano da Associação Nacional dos Fabricantes de Eletroeletrônicos, a Eletros, a indústria entregou para o varejo menos equipamentos em relação ao mesmo período do ano passado, com uma redução de 30,83%. Com o objetivo de tentar elevar as vendas e contribuir com a economia de energia, a Lojas Pernambucanas lançou a promoção Economizou, ganhou. Os consumidores que conseguiram economizar 20% de energia podem comprar qualquer eletrodoméstico com 10% em todas as 237 lojas espalhadas pelos País. Até mesmo as lojas de Santa Catarina e do Paraná, Estados que não têm racionamento, estão incluídas na promoção. Os clientes precisam apresentar as contas dos últimos dois meses para ganhar 5% de desconto nas mercadorias. Para participar, basta adquirir qualquer produto acima de R$ 9,00 dos setores de cama, mesa, banho, tapetes, cortinas, moda ou utilidades domésticas na Pernambucanas e apresentar a conta de luz referente ao mês de junho, juntamente com documento comprovando que a meta estipulada foi cumprida. A expectativa da Pernambucanas, segundo o diretor comercial Carlos Eduardo Chiaverini, é de que as vendas cresçam de 8 a 10% e que, durante o período da promoção, o fluxo de clientes na loja aumente em 18%. Mais de mil itens de produtos eletroeletrônicos estão à disposição dos consumidores. A promoção é válida até o dia 4 de agosto. A Arapuã também aderiu à estratégia de promoção. Segundo a Assessoria de Imprensa, a loja estabeleceu um acordo com alguns fabricantes de eletrodomésticos para tentar incrementar as vendas. Primeiramente, o fabricante informa à Arapuã quanto o produto consome de energia. A partir daí, em qualquer loja, os consumidores compram os equipamentos e a Arapuã realiza o pagamento de seis meses de consumo de produtos como televisores, geladeiras, microondas, freezers, aparelhos de sons entre outros.