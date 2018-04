Lojas fazem promoções para atrair clientela Atentas à entrada do dinheiro dos expurgos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), algumas lojas já iniciaram promoções para renegociação de dívidas. Exemplo disso é a Casas Bahia, que nos últimos três meses enviou 300 mil cartas a clientes que pararam de pagar as prestações há mais de 8 meses, propondo condições bem amenas para liquidar as dívidas. Como esses débitos já foram contabilizados no balanço como prejuízo, a empresa oferece anistia de até 50% do valor da dívida e ainda divide o pagamento do restante em 10 vezes. Até agora, já recebeu a visita de 53 mil pessoas, que pagaram a primeira parcela da dívida. "Em casos de atrasos de um ou dois meses, o cliente só precisa comparecer a qualquer loja da rede e explicar por que deixou de pagar as prestações, que a empresa faz uma replanificação", afirma o diretor financeiro da Casas Bahia, Michael Klein. Segundo ele, com o dinheiro extra do FGTS o consumidor tem procurado acertar suas contas. No mês passado, a rede recebeu pagamentos referentes a 6,15 milhões de carnês. Desse total, 73 mil são prestações que estavam atrasadas. Para Klein, o importante é reabilitar esse tipo de cliente e trazê-lo de volta às compras no fim do ano, quando a renda aumenta por conta do 13.º salário. Na Losango, financeira ligada ao Lloyds Bank, a temporada de renegociação começou mais cedo este ano, no início de agosto. Normalmente, ela acontece a partir de setembro. As condições oferecidas para regularizar as pendências dependem da situação de cada consumidor. "Quanto maior o tempo de atraso no pagamento da dívida, maior pode ser o desconto", observa o diretor de Cobrança da Losango, Leonardo Santana. Segundo ele, além do dinheiro referente ao pagamento da dívida do FGTS, os consumidores das classes C e D, de baixa renda, terão um fôlego extra com a campanha eleitoral, que deve injetar recursos no mercado de trabalho informal.