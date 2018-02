Lojas liquidam tecidos para decoração O mês de fevereiro está repleto de promoções nas vendas de tecidos finos para decoração. Lojas especializadas dos Jardins oferecem descontos que chegam a 60% em diversos artigos, até o dia 28. Na Regatta Tecidos, são mais de 20 mil metros de tecidos nacionais e importados para sofás, espreguiçadeiras e poltronas, entre outros. Entre os itens em promoção, o destaque fica para os importadas dos Estados Unidos com motivos florais, 100% acrílico e acabamento de teflon. O preço passou de R$ 62,25 o metro, para R$ 31,12 o metro. Também importados dos EUA, os tecidos estampados de algodão e linho estão saindo de R$ 45,96 por R$ 22,98 o metro. Peças em chenile, jackard, liso, falso liso, em várias cores, texturas e desenhos tiveram preço reduzido de R$ 75,46 para R$ 37,73 o metro. Estampados com motivos de copo de leite, penas, peixes e acabamento de teflon passaram de R$ 37,52 por R$ 18,76 o metro. A loja funciona de segunda-feira a sábado, das 10 às 19 horas. Na Safira Sedas, além de tecidos, as almofadas também entraram na promoção. O tecido allegro (chantung leve) sai de R$ 136 por R$ 68 o metro. O alabastro (voil para cortinas) passou de R$ 128 para R$ 64 o metro. As almofadas capitonê, em várias cores, saem de R$ 220 por R$ 110. Também em várias cores, as almofadas lisas passaram a custar de R$ 170,00 por R$ 85. A Cinerama está vendendo as peças de seu estoque a preço de atacado. Além dos tecidos para confecção e decoração, artigos de cama, mesa e banho entraram nas ofertas. Ao todo, são mais de cem itens em promoção. Nos tecidos para confecção importados, o destaque fica para o tricoline italiano, xadrez (para camisaria), de R$ 5,90 por R$ 4,50 o metro. A seda koshibo estampada, sai de R$ 14,00 por R$ 11,90. Entre os nacionais, da Tecelagem Brasil, o crepe estampado, custa de R$ 15,90 por R$ 9,90 o metro. As compras podem ser parceladas em até três vezes, no cheque ou cartão. Regatta Tecidos - Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1.417. Telefone: 3085-5081. Safira Sedas - Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 348. Telefone: 3081-5146. Cinerama - Rua João Cachoeira, 432. Telefone: 3168-5455.