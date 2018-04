Lojas Marisa tem prejuízo de R$ 24,4 milhões no segundo trimestre, queda de 32,5%

A varejista de moda Marisa Lojas registrou prejuízo líquido de R$ 24,4 milhões no segundo trimestre de 2017, uma perda 32,5% mais elevada que a apurada no mesmo período do ano anterior. No acumulado do primeiro semestre de 2017, o prejuízo da Marisa é de R$ 9,6 milhões, montante 72,9% inferior ao do primeiro semestre de 2016.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da varejista atingiu R$ 42,3 milhões entre abril e junho de 2017, um recuo de 30,4% na comparação com os mesmos meses do ano passado. No semestre, o Ebitda da Marisa chegou a R$ 143,8 milhões, aumento de 28,4% na comparação anual.

A receita líquida no segundo trimestre foi de R$ 711,7 milhões, queda de 8,9% ante igual período do ano anterior. Em seis meses, a receita da Marisa chegou a R$ 1,327 bilhão, recuo de 4,5%.