Lojas podem cobrar até 1% no pré-datado O consumidor muitas vezes não sabe, mas lojas que vendem mercadorias a prazo só podem cobrar juros se estes forem de até 1% ao mês. Operações com taxas acima desse valor apenas podem ser efetuadas por instituições financeiras, como bancos e administradoras de cartões de crédito. Nesses casos, a taxa é livre. Técnico de assuntos financeiros da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo do Estado -, Alexandre Costa Oliveira, cita que a Lei 4565 esclarece o que são instituições financeiras. "Pela lei, apenas elas poderão cobrar juros acima de 1% ao mês." Costa Oliveira disse que, caso o consumidor efetue uma compra a prazo direto com o estabelecimento, sem a intermediação de uma financeira, e desconfie de que houve cobrança de juros acima da taxa permitida, ele deve procurar algum órgão de defesa do consumidor, como o Procon. "Para efetuar esse cálculo de juros é preciso ter algum conhecimento de matemática financeira. Caso o consumidor não saiba como efetuar esse cálculo, ele deve procurar-nos com a documentação da compra, como nota fiscal e peça publicitária, para que possamos orientá-lo e, caso seja constatada irregularidade, conseguir uma reparação", disse o especialista. Ele explicou que a diferença entre a compra a prazo com financeira e direto com o lojista é que a primeira é feita com um contrato, em que deve estar especificada a taxa de juros. Assim, a financeira paga à vista ao fornecedor e recebe os pagamentos do cliente. Quando não há essa intermediação, o comprador faz os cheques pré-datados e os dá diretamente ao fornecedor. Costa Oliveira explicou que é difícil caracterizar a cobrança de juros excessivos por parte do fornecedor. Muitas vezes, esses juros estão embutidos no preço do produto e, quando o pagamento é feito à vista, o consumidor pode obter algum desconto, que seria o equivalente aos juros. "Mas não há lei que diga que o preço à vista não possa ser negociado, pois essa é uma forma de o fornecedor conquistar o cliente, e nem sempre o desconto pode representar juros cobrados no parcelamento das compras." O especialista informou que, devido às dificuldades inerentes à discussão desses casos, o consumidor deve sempre guardar a documentação relativa às compras e, em caso de dúvidas, procurar o Procon nos postos de atendimento pessoal, que funcionam dentro dos postos do Poupatempo Sé, Pça. do Carmo s/nº, Santo Amaro, Rua Amador Bueno, 176/258, e Itaquera, na estação Itaquera do metrô. As queixas podem ser enviadas também por carta, para a Caixa Postal 3050, CEP 01061-970, São Paulo, ou pelo fax 3842 0717.