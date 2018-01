Lojas promovem liqüidação de verão A corrida do consumidor por presentes de Natal acabou. Agora quem corre atrás de clientes são as lojas e grandes magazines que já iniciaram as queimas de estoques de Natal e da coleção primavera-verão. Os comerciantes resolveram antecipar a temporada de liqüidação de janeiro e os descontos nas vitrines chegam a 60%. Seguem abaixo alguns exemplos. Hipermercados O hipermercado Extra está promovendo uma liqüidação com descontos de até 60%. A promoção abrange cerca de 200 produtos das seções de eletroeletrônicos, têxteis e artigos de bazar distribuídos nas 53 lojas da rede. A liquidação vai até o dia 3 de janeiro. Entre os produtos em promoção, o consumidor poderá encontrar o refrigerador Consul de 230 litros de R$ 499,00 por R$ 399,00. O preço do microondas CCE de 30 litros passou de R$ 289,00 para R$ 219,00. A TV CCE de 27 polegadas que antes custava R$ 778,00 pode ser encontrada por R$ 599,00. A rede de lojas Carrefour realizará o seu saldão de estoque até a meia-noite de hoje. Serão oferecidos eletrodomésticos, brinquedos e alimentos com descontos de até 50%. Magazines O Eletro também está promovendo uma liqüidação para queima de estoque até o dia 6 de janeiro. Os descontos nos preços dos produtos nas 65 lojas da rede chegam a 50%. A promoção atinge mais de mil produtos como televisores, vídeos, geladeiras, fogões, lavadoras, secadoras, etc. Além de reduzir os preços, o Eletro está realizando a promoção Liqüidação de Parcelas. Na compra de qualquer produto feita pelo crediário em 24 vezes, os consumidores terão redução de até 4 parcelas. O sistema da promoção é o seguinte: na compra de um produto a última parcela é grátis, na compra de dois produtos as duas últimas parcelas são grátis, na compra de 3 produtos as três últimas parcelas são grátis e na compra de 4 ou mais produtos as quatro últimas parcelas são gratuitas. As Lojas Americanas estão realizando promoções de produtos das seções de vestuário, cosméticos e lazer. Entre as ofertas estão produtos como o Ventilador NV32 da Arno que custa R$ 49,90; o protetor solar Sundown com Fator de Proteção Solar (FPS) 15 custa R$ 7,99; o conjunto de máscara de mergulho sai por R$ 9,90; calcinha em cotton ou lycra da Morisco está por R$ 4,99 a unidade; o conjunto de 3 taças para champanhe Savoie está R$ 9,90; a sacola de viagem Di Metallo custa R$ 24,90 e qualquer guarda-sol de 90 cm por 8 cm sai por R$ 13,99. Vestuário A Camisaria Colombo está oferecendo qualquer terno de microfibra de suas lojas por R$ 99,90. As camisas e calças sociais também estão em promoção. A unidade custa R$ 29,90, mas se o cliente levar cinco peças paga R$ 99,90. A promoção vai até o final de janeiro.