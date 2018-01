Lojas recusam pagamento com cheque Quem transita pelas lojas de varejo em São Paulo deve ficar atento a uma prática cada vez mais comum dos estabelecimentos: a recusa de pagamento por meio de cheques. O motivo é a elevada inadimplência, que, segundo pesquisa divulgada este mês pela Serasa - Centralização dos Serviços Bancários, aumentou 27% de janeiro a julho em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o Procon-SP, não há nenhum dispositivo que obrigue as lojas a aceitarem esse tipo de pagamento. "Os comerciantes devem, no entanto, preocupar-se em colocar anúncios em locais visíveis para que o consumidor não sofra constrangimento na hora da compra", afirma o técnico de Assuntos Financeiros do Procon-SP, Alexandre Costa Oliveira. A moeda corrente no País, o real, é a única forma de pagamento que o comércio é obrigado a aceitar. É a concorrência que faz com que as lojas acabem aceitando outros meios, como o cheque, o cartão de crédito ou de débito, explica o diretor do Instituto de Economia Gastão Vidigal da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Marcel Solimeo. "Mesmo com o crescimento da inadimplência, o número de estabelecimentos que recusam o pagamento com cheque ainda é irrelevante." Não há dados disponíveis sobre os locais de varejo que não recebem cheque. Segundo a ACSP, o único levantamento oficial é que 30 mil locais de varejo na capital recebem cheque sem restrição. Isso porque eles utilizam o Telecheque, sistema de consulta, por meio de telefone ou computador, da lista de emissores de cheques sem fundo, divulgada pelo Banco Central (BC). Mesmo acessando o serviço, o comerciante ainda corre o risco de receber um cheque sem fundo se o comprador estiver cometendo o ato pela primeira vez. Para evitar prejuízo, desde novembro o dono da loja de música Castle Rock, Marcos Zaboroski, optou por fixar cartazes nas paredes em que deixa claro que não aceita o pagamento com cheque. "Minha margem de lucro está muito baixa por causa da concorrência com outros locais de compra, como livrarias, supermercados, Internet e pirataria. Por isso, não tenho como cobrir esses cheques sem fundo." A decisão custou-lhe a perda de sete vendas até agora, e três clientes ficaram indignados com a conduta. No entanto ele afirma estar de acordo com a lei. "Antes de optar por essa posição, consultei a legalidade de meu ato no Procon e no Banco Central."