Lojas Renner inicia saldão com descontos de até 67% Esquentando a temporada dos tradicionais saldões de virada de ano, quando varejistas de todo o País limpam as sobras de Natal, a Lojas Renner anunciou que as 63 lojas da rede participarão, até o dia 15, do chamado Supersaldos Renner. A promoção, que começa nesta terça-feira e oferecerá descontos de até 67%, vale para todos os departamentos das lojas, inclusive os de acessórios, perfumaria e cosméticos. "Este foi o melhor Natal dos últimos cinco anos para a Renner, com um movimento acima das expectativas em todas as nossas lojas", comenta, em nota, o presidente da varejista, José Galló. "Agora o cliente tem uma motivação extra." A temporada de saldões começou no dia 26 de dezembro, inaugurada pela rede de hipermercados Extra. Com 2 mil itens com descontos de até 60% em eletroeletrônicos, informática e em têxteis, a promoção está prevista para terminar hoje. A Casas Bahia, tradicional neste tipo de ação, também aderiu ao saldão na megaloja que montou no Parque do Anhembi, na capital paulista. Os descontos para produtos de mostruário chegavam a 50% no dia 30 de dezembro, quando a loja foi encerrada.