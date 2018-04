Lojas Renner preparam abertura de banco As Lojas Renner desenvolvem estudos para abrir em 2009 um banco próprio para concentrar os serviços financeiros da companhia. Segundo o diretor de relações com investidores da empresa, José Carlos Hruby, em algumas semanas a empresa entrará com um processo no Banco Central para o início do processo de abertura da instituição financeira. Até 1998, antes da venda à multinacional americana JC Penney, os serviços financeiros do grupo eram executados pelo banco AJ Renner.