Lojas vão bancar desconto de IPI não prorrogado Grandes redes de varejo especializadas em eletrodomésticos e também os hipermercados decidiram manter o benefício da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre geladeiras, fogões e máquinas de lavar menos eficientes no consumo de energia até terminarem os estoques. O governo prorrogou ontem a redução integral do IPI a partir de 1º de novembro até 31 de janeiro de 2010 apenas para os eletrodomésticos que levam o selo Procel classe A. Mas, como as lojas tinham comprado um volume maior de produtos temendo que o corte do IPI que acaba no dia 31 fosse retirado de todas as categorias, o varejo tem condições de bancar os preços menores para os itens que ficarão de fora da nova regra a partir de 1º de novembro.