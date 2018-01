Lojas vendem toda linha GM pela Internet Já é possível adquirir qualquer automóvel zero-quilômetro da linha Chevrolet sem sair de casa e com a garantia de distribuidores autorizados. Não se trata de uma nova investida da General Motors no comércio eletrônico, mas o primeiro passo de um grupo de concessionárias da marca no sentido de ampliar as ofertas pela Internet, até então restrita somente ao Celta 1.0. O consumidor que acessar o site www.redegm.com, há 45 dias operando em fase de testes e oficialmente no ar a partir de hoje, não terá à sua disposição as mesmas ferramentas oferecidas pela GM no site www.celta.com.br, no qual é possível montar o carro desejado e até acompanhar suas diversas fases de produção. Mas, ainda assim, a novidade dos revendedores facilita a vida de quem vai comprar um automóvel. O redegm.com apresenta todo o estoque dos zero-quilômetro (desde o próprio Celta, passando por Astra e Vectra) e dos seminovos (modelos fabricados a partir de 1995) das 12 primeiras revendas associadas ao projeto. Simulações Além de checar se há o modelo que lhe interessa, o internauta tem a chance de simular diferentes propostas de financiamentos, não só pelo Banco GM. Caso deseje, pode fechar totalmente o negócio on-line, imprimindo boletos para o pagamento bancário do sinal (variável, a partir do mínimo de 20% do total) ou mesmo de todo o valor do bem (só terá de ir até a concessionária para a retirada do automóvel). O redegm.com permite ainda consultar o preço médio de um usado para o eventual envolvimento na negociação. Feita essa opção, o cliente será obrigado a se dirigir ao revendedor. Outra possibilidade ainda é comparar dois modelos da linha 2002 Chevrolet como, por exemplo, o Astra nas versões GLS e Sport, para avaliar aquele que mais se adequa ao perfil do usuário. Com fotos Tanto os novos quanto os seminovos em "exposição" trazem o preço final, algumas especificações técnicas e os opcionais instalados. Todos os zero têm fotos ilustrativas, do mesmo modo que grande parte dos usados, em um ângulo que mostra o número de portas e também a placa. A placa, vale lembrar, é que identifica um seminovo, sendo que o zero-quilômetro traz o número do chassi. Enquanto o Celta vendido pela Internet tem preço único já com frete incluso para todo o Brasil e faturamento direto da fábrica, os modelos oferecidos pelo redegm.com têm "preço de mercado" (também com frete), segundo garante Hildebrando Robinson Souza, diretor superintendente do novo site. "Ninguém vai adquirir nossos produtos só pela facilidade se tiver de pagar mais caro. Por isso, teremos sempre os preços mais competitivos", assegura. Fidelização Outro próposito do novo site é o de aproximar mais os clientes das concessionárias. Esse trabalho de fidelização prevê informes aos clientes sobre as promoções de peças e serviços e as datas das próximas revisões, que poderão ser agendadas on-line. "Mesmo na fase experimental, sem qualquer publicidade, já tivemos ótimos resultados, com mais de 200 acessos diários e a venda de 20 automóveis", lembra Souza. Já aderiram ao projeto lojistas dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo - na Capital, as revendas participantes são Checar, Pompéia, Trans-Am, Dutra e Absoluta. "Nossa expectativa é reunir 80 concessionárias até o final de 2002, quando deveremos estar negociando mais de mil carros mensalmente", diz. Hoje, a General Motors conta com 440 distribuidores autorizados em todo o Brasil.