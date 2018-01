Lojas virtuais: comodidade e variedade Comprar sem sair de casa, com comodidade e agilidade. Esta é a promessa das lojas virtuais. O comércio eletrônico se expandiu no Brasil nos últimos três anos e, hoje, o internauta já tem à disposição uma série de produtos e empresas especializadas em vendas pela Internet. Porém, a segurança dos sites ainda é um obstáculo para o consumidor (veja o link abaixo). As formas de pagamento são distintas entre os sites. O cartão de crédito é aceito em todas negociações. Os preços dos fretes também são distintos e variam conforme a região, cidade ou País. Os serviços de entrega via correio possibilitam que os produtos da maioria das lojas virtuais brasileiras sejam entregues no mundo inteiro. Veja abaixo algumas opções para compras pelo computador. Confira os prazos de entrega, produtos vendidos e formas de pagamento. Amelia.com.br O www.amelia.com.br.br é a divisão de comércio eletrônico do Grupo Pão de Açúcar, Eletro e Extra. O site comercializa cerca de 15 mil produtos de supermercado, artigos de informática, eletrodoméstico e eletroeletrônicos. Em maio do ano passado o site iniciou suas operações, que atualmente atendem os consumidores de 120 municípios que cercam as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Salvador. O perfil dos usuários do site, de acordo com a Assessoria de Imprensa da empresa, é de consumidores entre 35 e 49 anos, sendo que 60% são mulheres e 40% homens. Atualmente, o www.amelia.com.br possui 170 mil internautas cadastrados. A empresa realiza uma média de 78 mil entregas de produtos por dia. O prazo de entrega dos produtos varia conforme a região e o tipo de mercadoria. Os itens de supermercado são entregues no dia seguinte ao pedido, com uma taxa de entrega que varia de R$ 4,90 a R$ 9,90. Para os pedidos acima de R$ 300,00, o consumidor não paga pela entrega. A entrega dos produtos eletrônicos e de informática demora até dois dias na região Grande São Paulo; até três dias em Curitiba, Rio de Janeiro e cidades do Litoral e interior de São Paulo e até oito dias úteis nas cidades de Brasília, Belo Horizonte e Salvador. A taxa de entrega destes produtos é de R$ 9,90. Nas compras acima de R$ 200,00, o internauta está isento de taxa. O www.amelia.com.br só não aceita dinheiro como forma de pagamento. O consumidor pode realizar seu pagamento em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito, cheque, cheque eletrônico, boleto bancário e todos os tipos de ticket-refeição. Americanas.com O site www.americanas.com, a primeira loja virtual de departamentos das Lojas Americanas, trabalha com três canais de vendas: o site de compras on-line, o centro de televendas (0300-7893200) e os quiosques nos estabelecimentos comerciais. Nas páginas do site, o consumidor poderá encontrar cerca de 30 mil produtos de diversas categorias como: CDs, brinquedos, artigos para bebê, cosméticos e perfumaria, meias e lingerie, utilidades domésticas, artigos esportivos e de lazer, aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, artigos de cama, mesa e banho, aparelhos telefônicos, DVDs, fitas VHS e produtos de informática. O site está no ar desde o dia 15 de novembro de 1999. Segundos dados de sua Assessoria de Imprensa, o www.americanas.com recebe atualmente mais de 1 milhão de visitas por mês. O site é interligado eletronicamente ao centro de distribuição da Americanas.com em Barueri, São Paulo, permitindo que todos os itens visualizados na tela estejam disponíveis para a compra. O prazo de entrega é definido na conclusão da compra. Na Grande São Paulo, o prazo de entrega de pedidos, em geral, é de um dia útil. Para pequenos volumes, há o serviço de entrega rápida, em que a compra é entregue num período de quatro horas, desde que o pedido seja realizado antes das 16h. Nas principais capitais, a entrega acontece num prazo de 48 horas, média que também vale para as entregas internacionais, via Federal Express, na América do Sul, EUA e Europa. O preço do frete depende da região da entrega, do peso e do volume do produto. No www.americanas.com, o consumidor paga suas compras com o cartão de crédito em oito vezes sem juros ou por boleto bancário. Livraria Saraiva Em sua loja virtual, a Livraria Saraiva oferece livros, CDs, DVDs, fitas VHS, artigos de papelaria e softwares. O catálogo da www.livrariasaraiva.com.br tem uma média de 150 mil produtos diariamente em todos os seus ícones de venda. O site está no ar desde outubro de 1998. O total de clientes cadastrados é de 250 mil. O diretor do site, Ledo Camargo, ressalta que os produtos são entregues em todo o mundo. Porém, o prazo de entrega varia conforme o produto, o volume, quantidade e a região da entrega. O pagamento pode ser efetuado pelo cartão de crédito ou boleto bancário. Nas compras acima de R$ 50,00 no cartão, o consumidor pode parcelar a dívida em até três vezes sem juros. Livraria Cultura Uma das mais antigas lojas virtuais, a www.livrariacultura.com.br, iniciou suas operações em setembro de 1995. O site recebe hoje, em média, 15 mil visitas diárias e realiza 800 vendas, de acordo com informações de sua Assessoria de Imprensa. A loja virtual vende exclusivamente livros nacionais e importados. Os livros são entregues no mundo inteiro. Os prazos de entrega e o preço do frete variam entre as regiões. As entregas são realizadas através do correio. No Estado de São Paulo, o prazo médio de entrega é de 72 horas e o frete custa R$ 3,20. Na regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País, o prazo varia de 72 horas (via Sedex) a 30 dias (correio normal) e preço do frete vai de R$ 2,10 a R$ 7,60. Nas regiões Norte e Nordeste, os prazos de entrega são os mesmos das outras regiões. Já o preço do frete varia entre R$ 2,10 e R$ 12,90. Nos outros continentes, o prazo médio de entrega é de até 30 dias. Para países da América do Sul, o frete custa entre R$ 16,80 e R$ 45,00. Nas entregas para as Américas do Norte e Central, o preço da entrega varia entre R$ 17,90 e R$ 53,00. Para países da Europa, Oceania, Ásia e África, o transporte custa entre R$ 20,50 e R$ 61,50. O site só aceita pagamentos com cartão de crédito. Submarino O www.submarino.com possui um catálogo de 700 mil produtos entre CDs, livros, DVDs, games, brinquedos, artigos de telefonia, produtos eletrônicos, relógios, computadores, impressoras e suprimentos para informática. Segundo o diretor comercial da empresa, Peter Furukawa, o site conta atualmente com 400 mil clientes cadastrados e uma média de 180 mil visitas diárias. "Em época de datas comemorativas, como Natal e Dias das Mães, o volume de vendas chega a ser de 3 mil pedidos por dia", ressalta. O site, que está no ar desde outubro de 1999, tem um público na faixa de 25 a 40 anos, sendo que 55% é composto por homens e o restante por mulheres. Para saldar suas compras, o consumidor pode operar com todos os cartões de crédito, boleto bancário, cheque pré-datado e cheque eletrônico. Nas compras acima de R$ 50,00, o internauta pode parcelar em até três vezes sem juros no cartão. Acima de R$ 240,00, o cliente pode dividir o pagamento em até seis vezes sem juros. O www.submarino.com entrega os produtos em todo Brasil. Na cidade de São Paulo, o prazo de entrega prometido é de um dia útil. Nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba, a entrega é realizada em até dois dias úteis. Nas outras cidades, o prazo é de quatro dias úteis. O preço do frete varia conforme o produto, o número de itens pedidos e a região da entrega. Shoptime.com O www.shoptime.com possui 21 seções de produtos e vende eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, computadores e artigos de informática, aparelhos de ginástica, CDs, brinquedos, cama, mesa e banho, DVDs, fitas VHS, jóias, relógio, telefones, entre outros produtos. O catálogo de itens é de aproximadamente 3 mil produtos. Lançado em outubro de 1999, o site conta com uma lista de 80 mil clientes cadastrados. O www.shoptime.com entrega em qualquer parte do Brasil, em até seis dias úteis, com direito a cartão com mensagem personalizada. Porém, se o cliente residir nas cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano, Diadema, Osasco, Carapicuíba, Guarulhos, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Niterói, Curitiba e Florianópolis, o prazo de entrega passa a ser de até dois dias úteis. Em Porto Alegre, o prazo de entrega é de três dias úteis. O preço do frete depende da região da entrega, do peso e do volume do produto. O pagamento pode ser feito através de cheque pré-datado, boleto bancário on-line ou por correio, débito em conta-corrente ou cartão de crédito (todos são aceitos). Se preferir, o cliente pode realizar a compra também pelo telefone 0800- 252627. O internauta tem a opção de financiar a compra acima de R$ 500,00 através de uma parceira entre o site e a financeira Losango. O parcelamento pode ser em até 12 vezes com juros mensais de 4,1% ao mês. Siciliano O site da Livraria Siciliano, o www.siciliano.com.br, é uma loja que vende livros, softwares, CDs, DVDs e fitas VHS. O catálogo de produtos conta, em média, com 200 mil produtos nacionais e importados. A empresa iniciou seu trabalho em 1996 e contabiliza atualmente 130 mil clientes cadastrados. O perfil do público que acessa o www.siciliano.com.br, segundo a gerente do site, Ana Paula Giamarusti, é de internautas entre 35 e 49 anos, pertencentes às classe A e B. As mulheres correspondem a 39% dos clientes. O prazo de entrega dos produtos varia de 3 a 15 dias úteis. O site fornece produtos para todo o Brasil, América Latina e alguns países da Europa, África, Oceania e Ásia. As entregas são feitas via correio e os preços dos fretes variam de R$ 3,40 a R$ 46,41, dependendo da região de destino do produto. O pagamento pode ser realizado através de cartão de crédito, transferência eletrônica de fundos e boleto bancário.