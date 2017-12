Lojas virtuais facilitam pagamento As lojas virtuais estão oferecendo as mesmas facilidades de pagamento que os demais estabelecimentos. No entanto, é importante lembrar que em toda compra virtual o consumidor terá que desembolsar também o valor do frete para a entrega do produto, que varia conforme o local de destino do pedido. Os preços podem variar, em média, de R$ 2,00 a R$ 30,00. Para efetuar o pagamento, o comprador tem a possibilidade de utilizar cartões de crédito, cheque, boleto bancário e DOC. Alguns sites aceitam cheques pré-datados e até mesmo parcelam o valor total da compra, dependendo da quantia gasta. A loja virtual Americanas.com selecionou 700 itens para o Natal que podem ser pagos em até oito vezes sem juros no cartão de crédito. Normalmente a loja trabalha com prazo de até três vezes sem juros. Existem aqueles que preferem trabalhar apenas com pagamento à vista para diminuir o risco de inadimplência. É o caso da livraria Siciliano. O presidente do OSite, Flávio Pedreira, acredita que os riscos de uma compra na loja virtual ou física são os mesmos. "A relação entre cliente e fornecedor inicia-se de uma forma virtual, mas termina efetivamente no endereço real do comprador na hora da entrega." Sites que parcelam pagamento cobram juros O consumidor deve ficar atento aos sites que oferecem prazos mais longos de parcelamento, como o site Amelia. Nesses casos, sempre haverá cobrança de juros. Nas compras efetuadas na página, com opção de parcelamento entre quatro e oito vezes, o juro é de 1,99% ao mês; de 9 a 12 vezes, a taxa mensal sobe para 2,90%. Uma dica interessante seria a pesquisa de preços oferecida por alguns sites especializados, como a do Buscapé (veja o link abaixo). O visitante pode escolher a categoria do produto e o site oferece várias opções de preços, modelos e endereços virtuais para a compra.