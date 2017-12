Lojas virtuais fazem promoções de Natal Muitas opções para as compras de Natal estão no comércio eletrônico. Compras em até 8 vezes sem juros no cartão de crédito, entrega rápida e brindes, como a raspadinha virtual, são algumas das armas utilizadas pelas lojas virtuais para conquistar clientes e enfrentar a concorrência. O consumidor deve ter paciência para escolher o presente, pois existe uma grande variedade de preços e produtos. Aproveitando o espírito de Natal, alguns sites criaram seções especiais com artigos natalinos e promocionais. O site amelia.com.br está apostando nas cestas de natal. São diversas cestas especiais com preços que variam de R$ 16,50 a R$ 341,93. No site do shoptime.com.br, o cliente que gastar mais de R$ 150,00 leva uma bolsa de ginástica para casa. Todos os produtos da loja podem ser pagos em 3 vezes sem juros no cartão de crédito. Americanas.com financia geladeira pela Internet No site americanas.com, por exemplo, centenas de produtos podem ser pagos no cartão de crédito em até 8 vezes sem juros. A loja virtual está financiando produtos como CDs, brinquedos, relógios, aparelhos de ginástica, eletrodomésticos, cesta de natal, máquinas fotográficas, microondas e até geladeiras. Outra promoção da americanas.com é a raspadinha virtual. O cliente faz uma compra com o cartão de crédito e recebe uma raspadinha e concorre a um vale-presente de R$ 100,00. O site ainda oferece frete grátis para todos aparelhos celulares e para pedido de 3 CDs ou 3 DVDs. Entrega rápida Os serviços de entrega rápida também estão sendo utilizados como ferramentas de promocionais para conquistar clientes. O site Submarino.com, que vende livros e CDS, lançou em novembro o Compromisso Submarino.com. Esta promoção envolve 2,5 mil itens do site com entrega de 12 horas a 4 dias, dependendo da origem da solicitação. As livrarias Siciliano e Saraiva também disputam clientes através da entrega. O site da Siciliano entrega cerca de 90% de seus produtos em até 24 horas na capital paulista e 72 horas nos demais locais. O site informa previamente o tempo de entrega ao consumidor. A Saraiva tem a vantagem de oferecer vários pontos de troca além da loja virtual caso o consumidor não esteja satisfeito com o produto. São 34 livrarias espalhadas pelo País que aceitam substituir o pedido.