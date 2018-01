Lojas virtuais, uma cômoda opção para as compras de Natal Quem não tem tempo ou paciência para enfrentar a loucura das compras de Natal em shopping centers ou lojas de grande circulação pode aproveitar as lojas virtuais para escolher seus presentes. Uma das vantagens de comprar um produto pelo computador é a comodidade de receber o presente em sua casa ou trabalho. Mas o consumidor deve ficar atento às formas de pagamento e aos prazos de entrega, para não receber os produtos após o dia 25 de dezembro. Na loja virtual www.submarino.com.br existem diversas promoções de Natal. Destaque para as câmeras digitais como a Cybershot P- 31, da Sony, que custa R$ 1.499,00; a P-71, da Sony, que sai por R$ 2.199,00; e a Digimax 130, da Samsung, que sai por R$ 999,00. O livro ?Mau Humor?, de Ruy Castro, sai por R$ 29,90. Outra opção é o livro de fotografia ?Artes da Bahia?, de Pierre Verger, que custa R$ 130,00. O livro de gravuras ?Iconografia Brasileira?, de Pedro Correa do Lago, custa R$ 80,00. No site da Lojas Americanas, www.americanas.com.br, o internauta participa de um sorteio semanal de R$ 10 mil, a cada R$ 200,00 em compras. Entre as ofertas do site estão o DVD NS 315, da Sony, que custa R$ 629,90; e o aparelho de fax com secretária eletrônica, telefone sem fio e identificador de chamadas, da Panasonic, que sai por R$ 1.369,90.O pagamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito para compras a partir de R$ 600,00. Na loja virtual www.shoptime.com.br, a cada R$ 250,00 em compras pagas com o cartão de crédito MasterCard, o internauta concorre a um computador, uma esteira elétrica, uma TV, um videogame Playstation II, uma lava-louças, e um automóvel Fiat Stillo zero quilômetro. Entre as ofertas do site estão o Notebook EVO N1000V XP Pro, da Celeron, que sai por R$ 5.999.00; a TV de 28 polegadas DWIDE, da Philips, que custa R$ 1.999,00; a impressora DJ 3420 HP que sai por R$ 299,00; o aparelho de higienização de ambientes Vaporettino, da Polti, que custa R$ 159,00; e o microondas BMS27 de 27 litros, da Brastemp, que custa R$ 429,00. O pagamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito para compras a partir de R$ 200,00. No site do Ponto Frio, www.pontofrio.com, o pagamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito Visa nas compras a partir de R$ 400,00. Entre os destaque para o Natal estão o Discman Coby CX-CD 115, que custa R$ 199,00; o microsystem AK 200, da Panasonic, que sai por R$ 749,00; a bicicleta Poti 2003, da Caloi, que custa R$ 269,90; a moto elétrica Choper 2501, da Brinquedos Bandeirante, que sai por R$ 499,90; o fogão de quatro bocas Roma II, da Atlas, que custa R$ 189,00; e o DVD 5722N, da LG, por R$ 599,00. Na loja virtual da Livraria Cultura, www.livrariacultura.com.br, existe uma série de ofertas em livros e DVDs. O livro ?Os Cem Maiores Cientistas do Mundo?, do autor Jonh Simmons, custa R$ 59,00; a biografia ?Dom Helder?, de Marcos de Castro, custa R$ 30,00; a série de três volumes ?Obra completa - Sherlock Holmes?, da Editora Ediouro, sai por R$ 145,00; o livro ?Todas as Histórias do Analista de Bagé?, do autor Luís Fernando Verissímo, sai por R$ 18,90; o dicionário Houais da Língua Portuguesa, da editora Objetiva, custa R$ 143,00; o DVD do filme Sansão e Dalila custa R$ 43,25; o DVD dos Tribalistas sai por R$ 44,76; e o DVD do desenho A Bela e a Fera dublado sai por R$ 28,37. No site da loja Magazine Luiza, www.magazineluiza.com.br, o internauta encontra produtos eletrônicos, games, brinquedos, informática, relógios, telefonia, artigos de utilidade doméstica, artigos de bebê, esporte e lazer. Entre as ofertas estão a câmera fotográfica Pentax Espio 60S que sai por R$ 399,00; o videogame Nintendo GameClub que custa R$ 899,00; o monitor de cristal líquido LCD de 15 polegadas, da Samsung, que custa R$ 1.990,00; o multikit furadeira, da Bosch, que sai por R$ 105,00; e o relógio Expedition, da Timex, que sai por R$ 149,00. No livraria virtual da Siciliano, www.siciliano.com.br, existem diversos CDs de artistas como Fagner, Toquinho, Vinícius de Moraes, Emílio Santiago, Cyndi Lauper, Guilherme Arantes, entre outros, que custam R$ 6,90. O box de nove DVDs da coleção de filmes do espião 007 sai por R$ 340,00, o box com seis DVDs de filmes da atriz Marylin Monroe sai por R$ 410,00; e o DVD duplo do filme Homem Aranha custa R$ 42,90. O livro ?A Ditadura Envergonhada?, do autor Hélio Gaspari, sai por R$ 30,00. O livro ?O Canto da Sereira?, de Nelson Motta, sai por R$ 26,90.