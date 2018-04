Lojistas antecipam coleção de verão para tentar reverter prejuízo Os lojistas paulistas estão antecipando as entregas das roupas de verão e pedindo prazo maior de pagamento para os fabricantes na expectativa de recuperar, em parte, as perdas de um inverno ruim. Esse movimento é positivo para pequenas e médias confecções que estão tendo de recorrer a serviços de terceiros para dar conta dos pedidos dentro de um período de tempo menor. O mesmo não ocorre com as grandes fabricantes especializadas em moda. Elas planejaram coleção de inverno com cara de verão e conseguiram manter o ritmo de vendas mesmo quando os termômetros bateram a casa de 30ºC em pleno agosto. "Pedidos que seriam entregues só na última semana de setembro foram antecipados para a segunda quinzena de agosto", disse Claudia Farias, gerente comercial da Mulekys, confecção infantil que vende para grandes atacadistas e lojas multimarcas. Com 75 funcionários, a saída foi terceirizar parte da produção para atender as encomendas. Por causa das antecipações, a média diária de 500 peças produzidas saltou para 1.000 nas últimas semanas. Outra confecção que acelerou as entregas foi a Symon Rio especializada em moda jovem feminina. Segundo o gerente comercial, Edson Antonio Costa, os pedidos de verão que chegariam às lojas na segunda quinzena de setembro e na primeira metade de outubro serão entregues totalmente no mês que vem. "A nossa expectativa para a coleção de verão é boa porque o inverno foi ruim." Grandes confecções, que além de venderem para lojas multimarcas têm pontos-de-venda próprios, anteciparam os lançamentos, mas não enfrentam gargalos na produção. A Hering, por exemplo, está lançando agora a coleção de alto verão que, em outras épocas, entraria no mercado só em outubro. Segundo o superintendente de marketing, Carlos Villi, o inverno não foi maravilhoso, mas as liquidações coincidiram com o período de baixas temperaturas. Com isso, a empresa liquidou os estoques e partiu para produzir as peças da nova coleção. "Não vai haver mais alto verão", diz o presidente da Associação Brasileira do Vestuário (Abravest), Roberto Chadad. Com a falta de inverno, a tendência é que a produção se volte para as roupas mais leves. Animado com a antecipação dos pedidos ele destaca que 90% dos volumes produzidos pelo setor são fabricados a partir de agora. "Nosso ano está apenas começando." Apesar do otimismo, ele pondera que quem aumentar preço não vai conseguir vender. Mesmo com prognósticos favoráveis para os próximos meses, os lojistas carregam pendências do inverno que praticamente não houve. "Os prazos de pagamento para o varejo que antes oscilavam entre 45 e 60 dias agora variam entre 90 e 120 dias", diz Chadad. Ele diz que o alongamento de prazos de pagamento foi pedido pelas lojas que não conseguiram desovar os estoques de inverno para obter capital de giro e ir às compras da nova coleção.