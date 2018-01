Lojistas de Belo Horizonte obtêm liminar contra quebra de sigilo bancário A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) conseguiu na segunda-feira uma liminar que isenta os associados da entidade de enviarem informações sobre a movimentação bancária à Receita Federal, através das agências bancárias, a partir de janeiro de 2003. A entidade ajuizou um mandado de segurança contra o decreto e a Lei Complementar, aprovados em novembro, que permitem que a Receita tenha acesso indiscriminado a informações bancárias de todos os contribuintes que movimentem valores acima de R$ 5 mil. A liminar foi concedida pela juíza Gilda M. Carneiro Sigmaringa Seixas, da Segunda Vara da Justiça Federal em Minas Gerais. No texto da decisão, a juíza diz que "a quebra de sigilo de dados de operações financeiras só é possível com expressa autorização do correntista ou mediante ordem da autoridade judiciária competente". Para o presidente da CDL-BH, Roberto Alfeu, "a CDL não se opõe à quebra de sigilo, desde que existam indícios de sonegação ou crime". No entanto, de acordo com ele, o envio indiscriminado das informações bancárias é uma violação do direito à privacidade garantido pela Constituição Federal. A liminar irá beneficiar cerca de 10 mil filiados à Câmara.