Londres fecha em queda de 0,73% e Paris cai 1,65% A Bolsa de Londres fechou em baixa de 0,73%. De acordo com traders, os investidores venderam as ações e realizaram lucros por causa dos sinais de fraqueza econômica revelados por indicadores dos EUA e da Grã-Bretanha. O tom negativo teve origem na nota divulgada pelo Federal Reserve sobre o novo corte nas taxas de juro. As ações de empresas financeiras, de telecomunicações e de tecnologia foram as que mais caíram em Londres (Cable & Wireless -5,8%, Standard Chartered -4,9%, British Telecom -3,7% e Sage Group -3,6%). A principal notícia que circulou em Londres foi o anúncio de demissão de 3 mil funcionários da Corus, consórcio siderúrgico. A companhia informou que outros 3.050 postos de trabalho poderiam ser fechados no grupo. Em Paris, a bolsa fechou em queda de 1,65%. O mercado seguiu a fraca abertura de Wall Street e a queda de ontem do Nasdaq. As ações de tecnologia lideraram a queda, com destaque para: Dassault Systemes -6,2%, Cap Gemini -5,0%, Equant -3,8%. As informações são da Dow Jones.