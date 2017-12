L´Oreal anuncia compra da Body Shop A empresa francesa L´Oreal, líder mundial em cosméticos, anunciou que irá comprar a empresa britânica Body Shop International, conhecida por seus produtos alternativos para a pele e cabelo, por 1,1 bilhão de dólares. A L´Oreal ofereceu um preço 31,5% maior que o preço médio das ações da Body Shop, que irá manter a marca e a administração. Os diretores da empresa aceitaram a oferta. Eles atualmente são donos de cerca de 21,6% das ações. Com o anúncio, as ações da L´Oreal tiveram alta de 0,7%. "A aquisição reforça o portfólio da L´Oreal como uma marca que possui uma forte identidade e valores culturais", afirmou o porta-voz da empresa francesa. A Body Shop foi fundada em 1976 e rapidamente se expandiu, com a proposta de oferecer produtos naturais que não tivessem sido testados em animais. Hoje, a empresa britânica é líder no setor de produtos politicamente corretos. Possui cerca de 1900 lojas em 50 países, sendo os principais mercados o Reino Unido e os Estados Unidos. Nos últimos 5 anos movimentou 735 milhões de dólares em vendas. O grupo acredita que o resultado é reflexo de 21 anos de crescimento dos lucros sempre acima de 10%. A L´Oreal - que já é dona das marcas Lancome, Garnier e Maybelline - teve grande alta nos lucros da rede em 2005 graças à expansão de mercados emergentes na América do Norte. Nesta semana, a L´Oreal foi multada em 46,2 milhões de euros na França por tabelar preços. A empresa nega as acusações e diz que irá recorrer da sentença.