L?Oréal repreendida por cílios postiços

A fabricante de cosméticos francesa L?Oréal foi acusada de publicidade enganosa no Reino Unido por ter colocado cílios postiços na atriz espanhola Penélope Cruz em uma propaganda da máscara para cílios, ou rímel, "Telescopic". Para a autoridade de regulação da publicidade britânica (ASA), a campanha difundida em jornais, revistas e na televisão viola as regras que permitem que se exagere nos elogios ao produto, segundo comunicado. O anúncio diz que o rímel pode fazer com que os cílios de uma pessoa pareçam "até 60% mais longos". A propaganda mostra a atriz numa sacada, próxima a um telescópio, dizendo: "Imagine cílios que pudessem alcançar as estrelas." A L?Oréal alegou que Penélope estava usando apliques individuais de cílios em apenas alguns pontos das pálpebras, "para preencher os espaços dos seus cílios naturais, a fim de obter um padrão consistente de cílios". O produto teria sido aplicado após as inserções. A ASA determinou que essa informação deve ser incluída nos anúncios no futuro, já que a falta dela pode ter sugerido aos consumidores que as mudanças nos cílios eram resultado apenas do uso do produto.