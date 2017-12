Losango distribui 1,5 milhão de cartões A Losango, empresa de financiamentos pertencente ao Grupo Lloyds TSB, distribuiu para seus clientes cadastrados 1,5 milhão de cartões de crédito direto ao consumidor - o CDC Eletrônico. Desses, 830 mil apresentam a bandeira Losango e destinam-se principalmente a empréstimos pessoais e compras nas 12 mil lojas associadas. O restante tem a bandeira Visa Electron, com o qual é possível fazer compras em qualquer estabelecimento filiado a esse sistema. É importante lembrar que a pessoa estará efetuando o financiamento com a Losango e tem entre três e dez meses para quitar a dívida com a empresa. O limite de crédito varia de acordo com o cadastro pré-aprovado do consumidor. O cartão permite ainda a realização de saques em caixas automáticos da Rede Plus (Banco do Brasil) e nos Bancos 24 Horas. Não há cobrança de anuidade. De acordo com a superintendente de cartões da Losango, Linko Ishibashi, 60% dos cartões estão sendo usados para saques, enquanto outros 40% destinam-se a compras de crédito. A previsão é de que até junho de 2001 sejam distribuídos mais 1 milhão de cartões.