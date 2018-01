Losango financia compra do Vesper Portátil A financeira Losango, pertencente ao Grupo Lloyds TSB, está facilitando a compra do mais recente lançamento da Vesper, o Vesper portátil. O equipamento está sendo vendido por R$ 259,00 à vista, valor que contempla além do terminal portátil, os primeiros 30 dias de uso grátis para ligações locais ilimitadas para telefone fixo, além de um crédito de R$ 40,00 para ser gasto em ligações para celulares e longa distância através dos códigos 85, 89 e 31. Já o financiamento pode ser feito em seis ou oito parcelas, com juros que variam de 4,78% a 7,98% ao mês, dependendo das condições de cada cliente (histórico de crédito e comprometimento de renda) e da localização. O Vesper portátil é um telefone portátil sem fio de linha fixa residencial. Inicialmente o aparelho oferecido é o Kyocera QCP 1960, mas outras opções de aparelhos devem estar no mercado em breve. As compras podem ser feitas através dos telefones da Televendas Vésper, 0800 085 0005 (Região 1 - Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe. Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas) ou 0800 089 1000 (Região 3 - São Paulo).