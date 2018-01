Losango lança financiamento de veículos online A financeira Losango está implantando em São Paulo de financiamento para a venda de veículos através da Internet. O financiamento via web está sendo desenvolvido em parceria com o site especializado em negociação de automóveis www.arranque.com.br. As primeiras concessionárias paulistas a utilizar a nova ferramenta serão as do Grupo Pompéia. A concessionária Jardins será a primeira. A Losango já utiliza este método de financiamento no Rio de Janeiro desde abril no Grupo Itavema, resultando num aumento de 25% em sua carteira de financiamento de veículos. Atualmente cerca de 60 revendedoras e lojas cariocas utilizam o serviço, mas a intenção da empresa é colocá-la em funcionamento em cerca de 400 lojas até o final do ano. O diretor executivo da área de veículos da Losango, Henrique Frayha, afirma que a ferramenta permite ao lojista maior agilidade nas operações de aprovação de crédito, controle de estoque e de vendas além da conquista de novos clientes.