Lote do remédio Xantinon B12 será recolhido A Fundação Procon-SP orienta os consumidores sobre um comunicado promovido pela Byk Química e Farmacêutica sobre o recolhimento do medicamento Xantinon B12, líquido 100 ml, Lote 009048 em decorrência de sabor e odor. A nota, publicada em diversos jornais diários no dia último dia 18, informa que, excetuando-se o sabor e odor mais acentuados que o normal, as demais análises realizadas pelo laboratório não apresentaram problemas na qualidade do medicamento. Mas como medida de precaução, o laboratório está solicitando aos consumidores que estejam de posse do remédio, com data de fabricação de 9 de 2000, que entrem em contato através do telefone 0800-142222 ou (11) 5188-4405, para maiores orientações sobre o recolhimento e a substituição do medicamento. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor não pode colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. O Procon-SP vai notificar à empresa a prestar esclarecimentos sobre os riscos que poderia provocar aos consumidores.