Lote extra de restituição do IR só em janeiro A Receita Federal deve liberar somente em janeiro mais um lote extra de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2000. O coordenador do Programa do Imposto de Renda (PIR), Luiz Carlos Rocha de Oliveira, disse que é mais difícil liberar lotes extras em dezembro por causa dos feriados de final de ano. Ele informou que ainda existem 1,4 milhão de declarações para serem liberadas. Deste total, ele estima que aproximadamente 300 mil terão direito à restituição do imposto pago em 1999. Cerca de 600 mil declarações desse grupo caíram na malha fina e 500 mil não terão de pagar ou receber a diferença pelo tributo. A Receita já liberou até agora, 10,7 milhões das 12,1 milhões de declarações entregues neste ano. Oliveira informou que os contribuintes que ainda não receberam a restituição deverão aguardar a notificação da Receita. Até agora a Receita já liberou dois lotes extras e os sete lotes regulares previstos no cronograma.