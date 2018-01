Lote extraordinário de restituição do IR sai hoje A partir das 18 horas de hoje, quase 70 mil contribuintes poderão conferir o valor da restituição de imposto de renda referente ao exercício 2002 (ano-base 2001) a que terão direito no site www.receita.fazenda.gov.br. A Receita Federal divulgará os dados deste segundo lote extraordinário e fará os depósitos em contas-correntes a partir do dia 17 de fevereiro. Segundo nota da Receita, foram processados nesse lote 155.661 declarações, que haviam ficado presas na malha fina durante o ano passado. Deste total, 69.945 tiveram imposto a restituir, no valor total de R$ 91,3 milhões. Outros 44.229 contribuintes pagarão imposto, no total de R$ 17 milhões. Os 41.487 contribuintes restantes não terão mais nada a pagar nem a receber. Os valores serão corrigidos somente até a data do depósito, em 15%, referentes à variação da taxa Selic de maio de 2002 a janeiro de 2003, acrescidos de 1%. Quem não solicitou o crédito em conta corrente terá um ano de prazo para procurar o Banco do Brasil ou a Receita pelo telefone 0800-785678 e pedir a transferência do dinheiro para o banco do qual seja correntista. Após esse prazo, o pedido terá que ser feito diretamente nas delegacias da Receita. A secretaria informa que o contribuinte que discordar do valor da restituição poderá resgatar o dinheiro e reclamar a diferença posteriormente.