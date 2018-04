Lote residual do IR estará disponível hoje O quinto lote residual de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2001, ano-base 2000, estará disponível para saque hoje e virá com correção de 17,97%, referente à taxa Selic acumulada de maio do ano passado a abril mais 1% de maio. A postagem do aviso de devolução está sendo feita hoje. Mas o contribuinte não precisa esperar a chegada do correio para saber se sua restituição está incluída neste lote. A informação já está disponível no site da Receita (veja link abaixo) ou pelo Receitafone (0300-780300). Quem não informou na declaração o número da conta corrente deverá ir a uma agência do Banco do Brasil ou ligar para 0800-785678 e agendar o crédito da restituição em banco do qual seja correntista.