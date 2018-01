Lote residual do IR poderá ser consultado quinta-feira A Receita Federal libera nesta quinta-feira a consulta ao primeiro lote residual de restituição do Imposto de Renda de 2002. A consulta poderá ser feita no site da Receita na Internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou pelo receita fone: 0300-78-0300. Foram processadas neste lote 257.818 declarações de Imposto de Renda, que estavam na malha fina. Boa parte desses contribuintes terá que pagar mais imposto. De acordo com os dados divulgados pela Receita, estarão sendo emitidos 107.964 extratos para contribuintes com imposto a pagar, num montante de R$ 54,831 milhões. Outros 86.936 contribuintes terão direito à restituição. Os demais estão com saldo zero. O volume de recursos que será restituído aos contribuintes soma R$ 105,6 milhões. As restituições, que estarão disponíveis para os contribuintes a partir do próximo dia 15, estarão corrigidas em 13,03%, correspondentes à variação da taxa Selic nos meses de maio a dezembro de 2002 mais 1% referente à variação da taxa em janeiro. Os extratos serão postados pelo Fisco a partir dessa sexta-feira.