Loterias acumuladas vão pagar R$ 24 milhões Três loterias administradas pela Caixa Econômica Federal (CEF) estão acumuladas e deverão pagar juntas, nos prêmios principais, R$ 24 milhões. A quantia é suficiente para animar os apostadores da Mega-Sena, da Lotomania e também da Dupla-Sena. Juntas, as três devem arrecadar R$ 30,5 milhões. O sorteio está marcado para hoje, às 20 horas, na Cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. As apostas poderão ser feitas até as 19 horas. A Mega-Sena, acumulada a cinco concursos, vai pagar um prêmio de R$ 17 milhões; a Lotomania vai pagar R$ 5 milhões, acumulados há seis semanas sem ganhadores da 1ª faixa (acerto de 20 dezenas) e R$ 300 mil na 6ª faixa (nenhum acerto) ? nas faixas intermediárias também existe premiação. Já a Dupla-Sena (o mais recente dos jogos da Caixa) deverá pagar R$ 600 mil, na primeira faixa, sem contar com a premiação do sorteio duplo.