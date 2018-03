Loterias da Caixa arrecadaram R$ 4,2 bi em 2004 As loterias federais da Caixa Econômica Federal arrecadaram em 2004 R$ 4,2 bilhões, montante 19% superior à arrecadação de 2003 (R$ 3,5 bilhões). Segundo o superintendente nacional de Loterias e Jogos da Caixa, Paulo Campos, o trabalho da CEF, nos últimos anos, tem sido aperfeiçoar as loterias, dando maior transparência para os sorteios e também para a divisão dos recursos arrecadados. Segundo ele, do total arrecadado, 48% (cerca de R$ 2 bilhões) foram repassados para programas sociais, especialmente ligados às áreas de educação (Fies), Seguridade Social, ao Fundo Penitenciário Nacional e ao Esporte. Do restante da arrecadação, 20% vão para Caixa pagar despesas operacionais das loterias, e em média 32% são destinados ao pagamento dos prêmios. Novas loterias O superintendente da CEF anunciou que a Caixa está preparada para operacionalizar em 2005, três novas modalidades de loterias. Esses jogos teriam destinação de recursos específica para áreas de esporte, cultura e educação. No entanto, esses projetos ainda dependem da aprovação de um projeto de lei, ou medida provisória, já que os beneficiários das loterias, segundo Campos, têm que ser definidos em lei. A previsão de arrecadação dessas três novas loterias é de R$ 1 bilhão no ano. Atualmente já existem nove modalidades de loteria.