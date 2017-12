Loterias oferecem R$ 30 milhões em concursos de fim de ano A Mega-Sena, a Lotomania, a Dupla Sena e o Lotofácil oferecem prêmios que poderão mudar a vida de muitos brasileiros nesse fim de ano. As quatro modalidades de loterias estão acumuladas e prometem pagar, ao todo, R$ 31,6 milhões. A Mega-Sena, acumulada há sete concursos, está com previsão de prêmio de R$ 21 milhões para quem acertar os 6 números da faixa principal. Já a Lotomania pagará R$ 4 milhões para 20 acertos. Não há mais acúmulo na faixa de zero acerto. Todos os valores são remetidos à premiação da faixa principal (20 acertos). O concurso 211 da Dupla-Sena oferece prêmio de R$ 4 milhões. Vale lembrar que, na Dupla Sena, o apostador tem duas chances de ganhar, ou seja, ele concorre a dois sorteios no mesmo dia com uma única aposta. O Lotofácil acumulou pela primeira vez desde sua estréia. A nova loteria da CAIXA traz prêmio de R$ 2,6 milhões para quem fizer 15 pontos. Sorteios O sorteio da Dupla Sena acontecerá amanhã, às 20 horas, no Caminhão da Sorte que está estacionado na cidade de Avaré, São Paulo. Os sorteios da Mega-Sena e da Lotomania serão realizados no sábado, dia 6. Já os números do Lotofácil serão sorteados na próxima segunda-feira, dia 8. As apostas podem ser feitas até uma hora antes dos sorteios em uma das 9 mil casas lotéricas de todo o Brasil. Os números sorteados nas loterias federais podem ser conferidos no site da Caixa (www.caixa.gov.br/loterias).