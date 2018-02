Loterias rendem 25% a mais em janeiro A Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou hoje que arrecadou R$ 244,9 milhões com as loterias no primeiro mês do ano. O valor é 25% superior ao obtido no mesmo período de 2001, segundo informações da assessoria de imprensa da instituição. A CEF registrou o recorde histórico de arrecadação com as loterias no ano passado, um total de R$ 2,8 bilhões, contra R$ 2,4 bilhões de 2000. ?O crescimento da venda de apostas beneficia os apostadores, que concorrem a cada dia a prêmios mais altos, mas também garante um benefício direto à sociedade, na forma de recursos para os programas sociais do governo?, diz o superintendente nacional de Loterias da Caixa, Marco Antônio Lopes. Grande parte da arrecadação total das loterias da Caixa, segundo a instituição, é destinada a programas e fundos sociais do governo federal, a exemplo do FIES (Financiamento Estudantil) ? totalmente custeado com dinheiro das apostas; da Seguridade Social e Fundo Nacional de Cultura e do esporte brasileiro, entre outros. No ano passado foram destinados de R$ 1,3 bilhão para a área social. Mega-Sena Campeã - A Mega-Sena continua a ser a Loteria que mais arrecada. Quando foi lançada, em março de 1996, seu primeiro sorteio arrecadou pouco mais de R$ 9 milhões. Nada comparável aos R$ 187,5 milhões arrecadados com a maior Mega-Sena já sorteada até hoje (em outubro de 99), e ainda abaixo dos R$ 20 milhões previstos para o próximo sorteio.