Loteriavirtual.com.br sorteia um carro O site loteriavirtual.com.br premiará os freqüentadores do Shopping Eldorado com um Palio zero quilômetro por semana, entre os dias 16 de janeiro e 5 de fevereiro. Para participar da promoção, os freqüentadores do Shopping Eldorado devem se dirigir ao estande da parceria Zip.Net / Loteria Virtual / Panorama Brasil, no andar térreo do shopping, acessar o endereço eletrônico loteriavirtual.com.br e fazer o jogo. Cada participante responde uma pergunta referente ao conteúdo do jornal online Panorama Brasil e escolhe sete números entre 30 disponíveis. Em seguida, os concorrentes ganham um cupom e participam de um sorteio semanal. De acordo com o total de LVs acumulado - a moeda oficial do Loteria Virtual -, obtidas à medida que participa das atrações do site, o usuário alcança uma posição no ranking de premiação e pode trocar suas moedas por produtos oferecidos no site.