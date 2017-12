Lotérica é opção para serviços bancários A rede de 8.500 lojas de loteria espalhadas em todo o País é uma opção confortável para a mudança do horário bancário, determinada pelo Banco Central para apoiar as medidas de redução de energia elétrica. Há lotéricas, como as que se localizam dentro de shopping centers, que funcionam até 22 horas, além de abrir aos sábados, e a maioria das lojas segue o horário comercial normal, permanecendo abertas até 19 horas ou 20 horas. Nas lotéricas, a população encontra os seguintes serviços: saque e depósito em conta corrente e poupança, consultas de saldo de contas, diversos tipos de pagamentos (água, luz, telefone, tributos e outros), e recebimento de benefícios sociais, como INSS e PIS.