Lotérica vai abrir conta corrente e poupança As casas lotéricas vão passar a fazer abertura de conta corrente e de poupança. A Caixa Econômica Federal já solicitou ao Banco Central (BC) uma autorização para as operações. Segundo a Caixa, tão logo o BC autorize, as casas lotéricas começarão a prestar o serviço. A Caixa calcula que poderá incorporar cinco milhões de pessoas ao sistema bancário por meio das agências lotéricas. Existem no País 6.500 casas lotéricas. Até o final do ano, mais duas mil lotéricas estarão funcionando em cidades sem atendimento bancário. As lotéricas já são responsáveis pela metade de todos os pagamentos de água, luz, telefone e gás feitos pelos contribuintes no País. Como correspondente bancário da Caixa, as lotéricas já vêm aceitando saques e depósitos de correntistas da instituição. A abertura de conta tem regras específicas e, por isso, só pode ser feita com autorização do BC. É que os bancos são responsáveis pelo cadastro e devem conferir diversos dados do futuro cliente. Além de movimentação de conta, as lotéricas já fazem o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de pequenas empresas. No próximo mês, a Caixa espera fazer parte do pagamento das aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pelas agências lotéricas. Outro serviço será o pagamento do PIS. Só que, nesse caso, o pagamento do PIS estará condicionado ao trabalhador possuir o cartão do cidadão, que ainda não está disponível para todo mundo.