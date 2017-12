Lotéricas batem recorde de contas pagas A rede de casas lotéricas da Caixa Econômica Federal (CEF) atingiu em agosto a marca de 51,2 milhões de transações distintas dos jogos de loterias, como recebimento de contas, depósitos em conta corrente e poupança, recebimento de declaração de Imposto de Renda de isentos e outras. O volume é o maior desde que as lotéricas começaram a receber o pagamento de contas, em 1998. No total, foram arrecadados em agosto R$ 2 bilhões com essas atividades. Atualmente, o pagamento de contas de água, luz, gás e telefone nos lotéricos representa 50% do total pago em todo o sistema bancário. Em agosto, foram recebidos 45,5 milhões de contas, com uma movimentação de R$1,8 bilhão. Desde maio, quando as lotéricas passaram a receber depósitos de poupança e conta corrente, 452 mil pessoas fizeram esse tipo de operação, com depósitos que totalizam R$ 72,9 milhões. Cerca de quatro milhões de pessoas utilizaram os serviços lotéricos em agosto para fazer a sua declaração de renda de isento. Segundo a CEF, os fatores que atraem as pessoas as lotéricas são a diversidade dos serviços, o horário de atendimento maior (em geral até as 19 horas), a proximidade e a comodidade no atendimento. Até o final do ano a Caixa promete abrir, através das licitações, mais 2.000 unidades de loteria, em cidades que não contam com agências bancárias. Com a ampliação da rede, a Caixa estará presente em 3.503 municípios brasileiros, com mais de 8.000 lojas.