Lotéricas descontarão cheques da Caixa No dia 12, a rede de 6.200 casas lotéricas da Caixa Econômica Federal (CEF) começará a descontar cheques especiais da instituição até o valor máximo de R$ 100. A novidade faz parte do programa da CEF de ampliar o número de serviços oferecidos nos pontos lotéricos. Desde maio, as lotéricas ligadas à Caixa já recebem depósitos de poupança e conta corrente. De acordo com balanço da CEF, as lotéricas já captaram cerca de R$ 13,325 milhões por meio da realização de 106.870 mil depósitos. Em julho, a Caixa pretende iniciar o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nas casas lotéricas.