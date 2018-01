Lotéricas disponíveis para saques e depósitos As casas lotéricas já estão realizando saques e depósitos de clientes da Caixa Econômica Federal desde sexta-feira passada. O serviço está disponível em todo o País em 5.100 lotéricas que têm terminais eletrônicos. A previsão é de que todas as sete mil lotéricas estejam recebendo os clientes da Caixa até o fim de janeiro. Para saber quais estabelecimentos já estão realizando as operações, os clientes devem ligar para os telefones 0800-500101 e 0800-559873. Pelo sistema, o valor máximo para depósito é de R$ 150. Já os saques estão limitados a R$ 500. A vantagem para o correntista é que as lotéricas têm horário de atendimento prolongado. Normalmente, funcionam das 8h às 18h ou até às 22h, no caso das lojas localizadas em shoppings.