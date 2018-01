Lotéricas já aceitam depósitos sem cartão bancário A rede de casas lotéricas da Caixa Econômica Federal já está recebendo depósitos em dinheiro sem a necessidade do cartão magnético. O sistema instalado nas lotéricas permitia apenas que os depósitos fossem efetuados apenas pelos clientes e de posse do cartão. A mudança permite também que aqueles que não são clientes possam utilizar as lotéricas para depositar em contas de clientes da Caixa. A partir de agora basta ter os dados da conta e ir a uma das 9 mil lotéricas em todo o País. Podem ser depositados valores em dinheiro até o limite de R$ 500 em qualquer conta (corrente, poupança ou Conta Caixa Aqui). As casas lotéricas estão presentes na maioria dos municípios brasileiros, em geral em locais de fácil acesso e horário de atendimento mais amplo que agências bancárias.