Lotéricas já prestam serviços Lotéricas de todo o país começam a receber hoje depósitos em caderneta de poupança e conta corrente da Caixa Econômica Federal. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos põe em prática, também, o contrato de correspondente bancário do Banco do Brasil. Isso significa que as agências de Correios farão a abertura e a movimentação de contas correntes, de poupança e o recebimento de títulos, carnês e assemelhados. O BB espera que o convênio com os Correios atinja 50 cidades nos próximos três meses. O recebimento de títulos, carnês e assemelhados começa, em caráter experimental, em duas agências dos Correios, em Brasília. O serviço será ampliado inicialmente para São Paulo e depois, de forma gradativa, para todo o País.