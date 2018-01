Lotéricas já recebem boletos de outros bancos As nove mil casas lotéricas da Caixa Econômica Federal começaram a aceitar, desde ontem, boletos de outros bancos. As lotéricas receberão pagamento em dinheiro de faturas que tenham código de barras e sejam de valores inferiores a R$ 150,00 . As faturas também devem estar dentro do prazo de vencimento. Após a data, a conta só poderá ser paga em agências do próprio banco que a emitiu, o que já é feito hoje com faturas atrasadas. As lotéricas, além de venderem jogos, se transformaram, nos últimos anos, em centros de prestação de serviços para a população, especialmente a de menor renda. Nas lotéricas é possível receber benefícios sociais do governo federal, como FGTS, INSS, PIS, Bolsa-Família, além de fazer depósitos e saques de conta-corrente e poupança, entre outros serviços. Mas é no recebimento de contas diversas, primeiro serviço bancário implantado nas lotéricas, que elas têm seu maior destaque.